وكالة: تأجيل الصورة الجماعية قبل قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي

وقالت : “تم “تأجيل” مماثل للصورة الجماعية قبل الاجتماع الوزاري الخاص لمجموعة العشرين، الذي عقد في بالي في يوليو/تموز.

تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوفد الروسي يخطط في مجموعة العشرين لتقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء وموارد الطاقة، بما في ذلك زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.