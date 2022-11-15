بوريل: قوات الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي تكون جاهزة للانتشار في عام 2023

أعلن الممثل الأعلى لشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أن قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون جاهزة للنشر في عام 2023.

وقال: “قوة الانتشار السريع ستكون جاهزة العام المقبل. هذا ما تقوله البوصلة الاستراتيجية وهذا ما يجب أن يحدث”.

يتم توضيح إنشاء قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية الأوروبية بالكامل في مجال الدفاع “البوصلة الاستراتيجية”، والتي تم تبنيها في مارس/آذار من هذا العام. يجب أن تتكون قوة الرد السريع الأوروبية من 5000 جندي.

كما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة “البوصلة الاستراتيجية”، إجراء تدريبات مشتركة منتظمة في البحر والبر، وزيادة التنقل العسكري، وتعزيز المهام المدنية والعسكرية كجزء من سياسة الدفاع والأمن المشتركة. في الوقت نفسه، لن يتم إنشاء جيش أوروبي واحد.

كما دعا بوريل إلى تعزيز سياسة الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشتريات الأسلحة المشتركة.

وقال بوريل: “نحن في وضع يتغير فيه المشهد الأمني ​​الأوروبي، ونواجه تحديات، وتعاني القارة بأكملها من عواقب الحرب في أوكرانيا. يجب أن نعزز سياستنا الدفاعية والأمنية المشتركة”.

ووفقا له، يعتزم الوزراء تقييم قدرات الجيوش الأوروبية، والتحدث عن الاحتياجات والمزيد من التعاون الفعال لتعزيز جهود الدفاع الشاملة، واستعادة مخزونات الأسلحة، بما في ذلك المشتريات المشتركة.