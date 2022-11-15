لافروف: الغرب حاول صياغة البيان الختامي لمجموعة العشرين بطريقة يدين بها روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب حاول جعل الإعلان الختامي لمجموعة العشرين مسيّسا، لتمرير الصياغة التي تدين روسيا.

وقال لافروف للصحفيين: “الإعلان المعني يغطي جميع المجالات التي تمت مناقشتها – الغذاء والطاقة والرعاية الصحية. حاول زملاؤنا الغربيون بكل الطرق الممكنة جعل هذا الإعلان مسيسًا وحاولوا المضي قدمًا في صياغة تنطوي على إدانة لأعمال روسيا”.

وتابع أن الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين اتهمت روسيا بارتكاب “عدوان غير مبرر” ضد أوكرانيا.

وقال “فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، كانت كل من الولايات المتحدة وحلفائها عدوانيين إلى حد ما خلال المناقشات اليوم، واتهموا روسيا، كما يقولون، “بالعدوان غير المبرر على أوكرانيا”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن روسيا أصرت على أن يتضمن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين عبارة تشير إلى اختلاف المواقف بشأن أوكرانيا.