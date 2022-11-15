الاتحاد الأوروبي يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق

أدان الاتحاد الأوروبي القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، منبها أن إيران تنتهك سيادة أراضي أجنبية.

أمستردام – سبوتنيك. صرح الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، “ندين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق”، مشددا على أن طهران تنتهك سيادة وسلامة العراق.

ودعا البيان إلى إنهاء الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق مجددا دعمه للعراق في هذا الشأن.

وقصف الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، مقار أحزاب كردية، في إقليم كردستان العراق، ما أودى بحياة عنصرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وقوبل بإدانة من الخارجية العراقية.

وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف جماعات “انفصالية وإرهابية”، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.

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