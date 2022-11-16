بوتين يمنح مدينتي ميليتوبول وماريوبول لقب "مدينة المجد العسكري"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مدينتي ماريوبول وميليتوبول لقب “مدينة المجد العسكري”.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، “للشجاعة والصمود والبطولة الشعبية التي أظهرها المدافعون عن المدينة في النضال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم”.

قدم رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم “ران”، غينادي كراسنيكوف، مثل هذا الاقتراح في وقت سابق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح تسع مدن – أستراخان وفولوغدا وغورلوفكا وزلاتوست وكاسبيسك ولوغانسك ونوريلسك وأورسك وياكوتسك – لقب “مدينة العمل الشجاع” لمساهمتها في تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى. تجدر الإشارة إلى أن سكان هذه المناطق كانوا يؤمنون “استمرار إنتاج المنتجات العسكرية والمدنية في المنشآت الصناعية”.

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