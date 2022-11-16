كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حالة الطوارئ في جدول تقنين التيار الكهربائي في كييف.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت: “بدأ تقنين التيار الكهربائي الطارئ في كييف، جداول تقنين الكهرباء التي تم نشرها سابقًا غير نشطة الآن”.

ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.

وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.