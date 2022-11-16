الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن اختبار التقنيات والأسلحة الحديثة التي زودت الدول الغربية بها كييف في المعارك في أوكرانيا، سيسمح لواشنطن باستخلاص استنتاجات حول الأعمال القتالية في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تستخدم نظام “دلتا” للقيادة والسيطرة، الذي تم تطويره بالتنسيق مع الناتو. “دلتا هي أحد الأمثلة على كيف أصبحت أوكرانيا ساحة اختبار للأسلحة الحديثة وأنظمة المعلومات، فضلاً عن طرق جديدة لاستخدامها، والتي وفقًا لتوقعات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الغربيين، قد تؤثر على سير الحرب بالنسبة للأجيال القادمة”.

وأشارت إلى أنه أيضا في أوكرانيا، تم استخدام القوارب التي يتم التحكم فيها عن بُعد وأنظمة قمع الطائرات المسيرة EDM4S SkyWiperونظام الدفاع الجوي (IRIS-T) و(IRIS-T).

وقالت رئيسة ليتوانيا السابقة داليا غريبوسكايت للصحيفة “نتعلم في أوكرانيا كيفية القتال، ونتعلم كيفية استخدام أسلحة ومعدات الناتو. نعم، إنها ساحة معركة تدريب. (…). أشعر بالخجل، لأن الأوكرانيين يدفعون أرواحهم من أجل تجاربنا هذه”.

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