وزير الخارجية اليمني يقول إن "أنصار الله" تعمل على نسف عملية السلام باستهدافها المنشآت النفطية

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، جماعة “أنصار الله” بنسف عملية السلام في اليمن، من خلال استهدافها موانئ تصدير النفط في البلد الذي يعاني من صراع مستمر على السلطة منذ 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “الحوثيين باستهدافهم للمنشآت النفطية يعملون على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها”.

وأضاف أن “الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني”.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن “الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي يمارسها الحوثيون ويسعون لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك”، على حد قوله.

واعتبر أن “تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية إجراءً ضرورياً يفرضه سلوكهم العدواني” على حد تعبيره، مؤكداً أنه “ستتبعه إجراءات عقابية بحق قيادات الحوثيين والأفراد والكيانات المرتبطة بهم”.

وبشأن إقرار جماعة “أنصار الله” لائحة تلزم الموظفين العموميين في مناطقها بتبني مواقفها، قال وزير الخارجية اليمني إن “الهدف من إصدار الحوثيين ما يسمى (مدونة السلوك الوظيفي) تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم إلى جهاز ميلشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام”.

هل يستمر استهداف “أنصار الله” للموانئ النفطية اليمنية..وما تأثيره على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر؟

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، “دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن”.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، عبر “تويتر”، منع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام عبر ميناء قنا في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، مجدداً اشتراط الجماعة دفع مجلس القيادة الرئاسي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط مقابل السماح له بتصدير شحنات النفط الخام.

والهجوم الجوي هو الثاني الذي تعلن جماعة “أنصار الله” مسؤوليتها عنه، حيث تبنت، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهداف ناقلة عملاقة في ميناء الضَّبة النفطي التابع لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بهجوم مماثل وصفته بـ “التحذيري”، أثناء تحميلها بالنفط الخام، وذلك بعد طلبها من الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية، إيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.