الأمم المتحدة: الهند تتخطى الصين كأكثر دول العالم سكانا في 2023

قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن الهند ستصبح أكثر دول العالم سكانا في عام 2023 لتتخطى الصين، التي تحتل هذه المكانة منذ مئات السنين.

جاء ذلك في تقرير على موقعها الرسمي، ذكرت فيه أن عدد سكان العالم سيتجاوز حاجز الـ 8 مليارات نسمة، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن النمو السكاني العالمي في أقل معدلاته منذ عام 1950، مشيرا إلى أن معدلات النمو عام 2020 انخفضت لأقل من 1 في المئة.

الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة خلال ثلاثينيات القرن الحالي ثم يصل إلى 9.7 مليار نسمة في خمسينيات القرن نفسه، قبل أن يقترب من حاجز الـ 10 مليارات ونصف في عام 2080 ليبقى عند هذا الحد حتى 2100.