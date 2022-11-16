مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا

يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وستبدأ الجلسة، المعنونة “صون السلام والأمن في أوكرانيا”، الساعة 3:00 مساء. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا للجدول الزمني لأنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
البنتاغون يرفض “التكهنات” في ظل عدم توفر حقائق حول حادثة سقوط الصواريخ في بولندا
أمس, 20:53 GMT
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع، يوم الأربعاء، في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك