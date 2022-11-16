مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا

يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وستبدأ الجلسة، المعنونة “صون السلام والأمن في أوكرانيا”، الساعة 3:00 مساء. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا للجدول الزمني لأنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

البنتاغون يرفض “التكهنات” في ظل عدم توفر حقائق حول حادثة سقوط الصواريخ في بولندا

وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.

ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع، يوم الأربعاء، في ضوء التقارير.