الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصالا مع الرئيس البولندي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، للرئيس البولندي، أندريه دودا، إنه يراقب الوضع ويتشاور مع الحلفاء.
بروكسل – سبوتنيك. كتب ستولتنبرغ على تويتر: “تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح”، مضيفا: “يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق”.
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع، يوم الأربعاء، في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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