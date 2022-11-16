الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصالا مع الرئيس البولندي

بروكسل – سبوتنيك . كتب ستولتنبرغ على تويتر: “تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح”، مضيفا: “يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق”.