مجلس الناتو يجتمع يوم 16 نوفمبر وسط تقارير عن انفجار في بولندا

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسي أوروبي، أن مجلس الناتو سيعقد اجتماعا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تقارير عن انفجار في بولندا.

موسكو – سبوتنيك ..وتفيد تقارير أن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.