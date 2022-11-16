قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد سقوط صاروخ في بولندا

ذكرت وكالة “كيودو” للأنباء أن قادة مجموعة السبع يتفقون على اجتماع طارئ بعد تقارير تزعم سقوط صاروخ روسي في بولندا، نقلا عن مصادر حكومية في الوفد الياباني في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

طوكيو – سبوتنيك . وفي الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع رئيسي وزراء اليابان والمملكة المتحدة على هامش القمة، التي كان من المقرر عقده يوم الأربعاء، مؤقتا.

الرئيس البولندي: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.