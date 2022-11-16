بولندا تضع الشرطة والأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن السلطات البولندية قررت وضع جميع الخدمات الرئيسية في البلاد بحالة تأهب قصوى.

وارسو – سبوتنيك . وقال مورافيتسكي للصحفيين عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء: “بالتعاون مع وزارة الداخلية، وضعنا جميع الخدمات في حالة تأهب قصوى الشرطة وحرس الحدود ورجال الإطفاء. كما تم وضع خدمات أخرى وخدمات خاصة في حالة تأهب قصوى في هذه اللحظة الحرجة”.

الرئيس البولندي: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا

وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على مراقبة المجال الجوي للبلاد.

ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.