ترامب يقول إن روسيا "ربما" أطلقت صاروخا على بولندا

ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في مارالاغو للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية باللوم على روسيا في الصاروخ الذي سقط في بولندا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال ترامب، ليلة الثلاثاء: “اليوم فقط، أطلقت روسيا صاروخا على الأرجح إلى بولندا، على بعد 50 ميلا داخل بولندا”.

بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.