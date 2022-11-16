إعلام: طائرة تابعة لحلف الناتو تعقبت الصاروخ الذي سقط في بولندا

قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، إن طائرة تابعة للحلف، كانت في المجال الجوي البولندي، تتبعت صاروخا أصاب الأراضي البولندية، وتم تقديم بيانات الاستخبارات إلى وارسو والحلف.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا لما ذكرته “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن المسؤول العسكري لحلف شمال الأطلسي: “تم تقديم بيانات استخبارية مع مسارات الرادار [للصاروخ] لحلف شمال الأطلسي وبولندا”.

بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا

وبحسب “سي إن إن”، لم يذكر مسؤول الناتو من أطلق الصاروخ أو من أين أطلق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.