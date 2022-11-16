وزير الخارجية الأوكراني يدعو أمريكا إلى "رد صادم على روسيا"

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إنه قد دعا في محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رد صارم على ما سماه سقوط الصواريخ في بولندا.

وأردف كوليبا أنه في محادثة مفصلة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ناقش ما وصفه “بالإرهاب الصاروخي الروسي” ونطاقه والغرض منه وعواقبه. وقال

شددت على أن الرد على ما حدث في بولندا يجب أن يكون صارمًا وقائمًا على المبادئ.

وختم كوليبا: “أنا ممتن للتأكيد أن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لاستعادة نظام الطاقة لدينا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي”.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: “تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ “روسية” على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد”.