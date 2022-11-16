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البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ.

ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة “أنصار الله” اليمنية بالأسلحة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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