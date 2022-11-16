البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان

ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة “أنصار الله” اليمنية بالأسلحة.