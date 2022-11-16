البحرية الأمريكية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمتفجرات في خليج عمان

أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعترض سفينة إيرانية في خليج عمان تحمل أكثر من 70 طنا من كلورات الأمونيوم، وهو أحد مكونات وقود الصواريخ.
ووفقا لمعلومات الأسطول الأمريكي، تم إخفاء 70 طناً من هذا المكون بين أكياس الأسمدة التي نقلها قارب الصيد، ومن المفترض أنها كانت تتحرك من إيران على طول الطريق المستخدم لتزويد جماعة “أنصار الله” اليمنية بالأسلحة.
On Nov. 8, U.S. 5th Fleet intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman smuggling lethal aid, including a large quantity of explosive material, from Iran to Yemen. [1/3]
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— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 15, 2022
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