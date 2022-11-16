بيسكوف: لم يكن هناك اتصال بين بوتين وشولتس بشأن "حادثة الصاروخ" في بولندا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد “حادثة الصاروخ” في بولندا.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال عما إذا كان قادة روسيا وألمانيا قد تواصلوا. “لا، لم يكن هناك اتصال بين الرئيس والمستشار”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قد صرح لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حادث الصاروخ في بولندا.

وقال ممثل وزارة الدفاع الألمانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم إنشاء قناة اتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين: “نبلغكم أن المستشار الاتحادي على اتصال مع الرئيس الروسي”.

وصرح الرئيس البولندي، أنجي دودا، اليوم الأربعاء، أن سقوط الصاروخ شرقي بولندا لم يكن هجومًا متعمدًا.

وقال بعد اجتماع للحكومة مع هيئة الأركان العامة والأجهزة المسؤولة وقبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي:

“ليس هناك ما يشير إلى أن هذا كان هجوما متعمدا على بولندا”.

وأضاف دودا أن “سقوط صاروخ على أراضينا لم يكن عملاً متعمدًا. ولم يكن هذا الصاروخ موجهًا إلى بولندا ولم يكن هجوما على بولندا”.

وأشار الرئيس البولندي إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا ينتمي إلى الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وأوضح: “هناك العديد من المؤشرات على أن ثمة احتمال كبير أن يكون هذا صاروخا استخدمته قوات الدفاع الأوكرانية ضد الصواريخ. روسيا أطلقت، يوم الثلاثاء، صواريخ مناورة على أوكرانيا. أطلق الدفاع الجوي الأوكراني صواريخ في اتجاهات مختلفة. وهناك احتمال كبير أن يكون أحد هذه الصواريخ قد سقط على أراضي بولندا. ويشير الفحص الأولي لمكان الحادث إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه سقط”.

دودا: هناك احتمال كبير بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا ينتمي إلى الدفاع الجوي الأوكراني

كما لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد لدى بولندا دليل على أن الصاروخ الذي سقط شرقي البلاد أطلقه الجانب الروسي، وشدد أنه: “على الأرجح، كان صاروخا روسي الصنع، أنتج في السبعينيات، يستخدم في أنظمة الصواريخ إس-300”.

وصرح بدوره رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي للصحفيين بأن المادة 4 من معاهدة الناتو ربما لا تحتاج إلى تطبيق.

وقال: “أستطيع أن أقول إن معظم الأدلة التي جمعناها حتى الآن تشير إلى أنه ربما لن يكون تطبيق المادة 4 ضروريًا هذه المرة. لكن هذه الأداة في أيدينا دائمًا”.