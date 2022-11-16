موسكو: رد فعل الناتو على "حادث الصاروخ" في بولندا لا يشير إلى أي دفء في العلاقات

وأضاف غروشكو أن محاولة تضخيم الأحداث من خلال إلقاء اللوم على روسيا في حادثة سقوط الصواريخ في بولندا محكوم عليها بالفشل منذ البداية، مشيرا إلى أنه يجب على وارسو أن تفكر أكثر في التهديدات التي تتعرض لها البلاد بسبب ضخ أوكرانيا بأسلحة غربية، قائلا “أما بالنسبة لسقوط الصاروخ، فالوضع واضح لدرجة أن محاولة صنع ركام من الخراب كان محكوما عليها بالفشل منذ البداية، بغض النظر عما إذا كانت المشاورات قد أجريت في الناتو بشأن المادة 4 من معاهدة واشنطن أم لا. تحتاج وارسو إلى التفكير أكثر في التهديدات، التي تتعرض لها بولندا نفسها نتيجة الضخ الهائل لأوكرانيا بأسلحة غربية”.