زلزال بقوة 5.5 درجة بالقرب من الساحل الإندونيسي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل إندونيسيا.

سبوتنيك. وقع الزلزال في الساعة 06.01 بتوقيت غرينتش، وتم رصد مركز الزلزال على بعد 196 كيلومترا جنوب غربي مدينة بنجكولو في جزيرة سومطرة، ووقع الزلزال على عمق 9 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

يذكر أن النيران كانت قد اشتعلت في عبارة ركاب تقل 271 شخصا قبالة منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، لكن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولا تزال جهود الإجلاء جارية، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ.