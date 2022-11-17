بيسكوف عن سقوط صاروخ في بولندا: تصرفات الولايات المتحدة و"الناتو" هي السبب الجذري

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان البيت الأبيض حول مسؤولية روسيا عن الحادث الأخير عندما سقطت الصواريخ في بولندا، إن تصرفات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو هي السبب الجذري لكل ما يحدث الآن.

موسكو – سبوتنيك . قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا “مسؤولة في نهاية المطاف” عن الحادث بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، معلقا على بيان البيت الأبيض: “يتحدث الأمريكيون في نموذج “لو لم يحدث شيء [من قبل]، لما حدث هذا [الآن]. ثم من المنطقي الترجيع.

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وأضاف: “سنرى السبب الجذري لكل شيء – الناتو والولايات المتحدة على رأس الأمر”.

وأفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا ، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.

وذكرت وزارة الخارجية البولندي أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.

وفي صباح اليوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون حاليًا في قمة مجموعة العشرين في بالي.

ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا .

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.