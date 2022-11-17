الخارجية الإيرانية تؤكد إطلاق سراح ناقلتين يونانيتين تم الاستيلاء عليهما في مايو

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، الإفراج عن ناقلتين يونانيتين تم الاستيلاء عليهما في 27 مايو/أيار من هذا العام.

موسكو – سبوتنيك . وأعلن وزير الشحن اليوناني وسياسة الجزيرة جيانيس بلاكيوتاكيس، الإفراج عن السفن في وقت سابق من يوم الأربعاء.

الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

وقالت الوزارة على الموقع الإلكتروني: “بعد الاتفاق بين المسؤولين البحريين في جمهورية إيران الإسلامية واليونان، قبل بضع ساعات، غادرت السفينة التي تحمل شحنة نفط إيرانية مياه اليونان، بعد توقف دام ستة أشهر، إلى وجهتها المحددة مسبقا”، مضيفة أنه “وفقا لذلك، بالإضافة إلى السفينة التي ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وفي وقت واحد معها، تم إطلاق سراح سفينتين يونانيتين.

وصادرت إيران ناقلتين يونانيتين في الخليج العربي ردا على الاستيلاء على الناقلة التي ترفع العلم الإيراني لانا في اليونان ومصادرة النفط الإيراني في مايو.

وتم الاستيلاء على لانا (بيغاسوس السابقة)، التي كانت تبحر سابقا تحت العلم الروسي، ثم غيرت اسمها ومالكها، في منتصف أبريل/نيسان وظلت في المرساة بسبب انهيار ميكانيكي بالقرب من ميناء كاريستوس في جزيرة يوبويا.

وبقرار من المحكمة الابتدائية، تمت مصادرة النفط الإيراني لصالح الولايات المتحدة، وتم إعادة تحميل جزء منه على ناقلة النفط اليونانية آيس آنيرجي لشحنه إلى أمريكا.

ووصفت إيران الاستيلاء على شحنة السفينة بأنه “مثال رئيسي على القرصنة الدولية” التي كانت أثينا وأولئك الذين استولوا على السفينة بشكل غير قانوني مسؤولين عنها. وردا على ذلك، استولت إيران على ناقلتين يونانيتين في الخليج.