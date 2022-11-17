اندلاع حريق داخل إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة في مطار بغداد الدولي.

بغداد – سبوتنيك . وقال المصدر لـ “سبوتنيك” إن “حريق اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي”.

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وأضاف أن “فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن”.

يذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة في المطار.