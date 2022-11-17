كندا تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. ووفقا لبيان الوزارة: “ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا”.
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
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