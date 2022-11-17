الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات يقوم بها البعض لإسقاط الدولة، لكنه أكد أن من يقوم بذلك واهم وأن مكانه صناديق القمامة.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية، التي أشارت إلى أن الاجتماع جرى في قصر قرطاج، أمس الأربعاء.

وخلال الاجتماع، أصدر سعيد توجيهات للشيخاوي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفه بـ “الكارثة البيئية” في صفاقس بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

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وحذر سعيد من وسائل يستخدمها البعض لتأجيج الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن تراكم القمامة في صفاقس خلق مشكلة بيئية إضافية زادت من تفاقم الوضع البيئي المتأزم بها.