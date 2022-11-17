سلطات خيرسون: الجانب الأوكراني يمنع السكان من المغادرة نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبر

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها عملت على إغلاق الممر الذي يؤدي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر التي تتمركز فيها القوات العسكرية الروسية.

أفادت الإدارة الإقليمية في خيرسون لوكالة “سبوتنيك”: “كان يمكن للسكان أن يتركوا الجزء الغربي من مقاطعة خيرسون، لكن في الوقت الحالي هذه الفرصة غير متاحة من قبل الجانب الأوكراني”.

وبحسب الإدارة، فإن الجانب الأوكراني يعمل باستمرار على إبعاد الجميع لدواع أمنية من المنطقة التي يبلغ طولها 15 كيلومترًا على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر، مانعا سكان خيرسون من مغادرة المدينة وأغلق الميناء النهري فيها.

وذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.

وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية: “جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة”.