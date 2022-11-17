أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما

كما أشار إلى أهمية الاتفاق، حيث بموجبه خرجت حوالي 500 سفينة، محملة بأكثر من 11 مليون طن من الحبوبـ إلى وجهات مختلفة حول العالم، خلال الأربعة أشهر الماضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في أيلول/سبتمبر، أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وفي ذات الوقت، وكما أشار الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.