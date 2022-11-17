مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، انتهت عملية الاقتراع السادسة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الجلسة السابعة يوم الخميس المقبل، لإعادة التصويت على أمل النجاح في انتخاب رئيس جديد.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن نتيجة الاقتراع اليوم جاءت بحصول ميشال معوض على 43 صوتا، بينما قدم 46 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وحصل زياد بارود على 3 أصوات، وحصل سليمان فرنجية على صوت واحد، وهناك 11 صوتا ملغيا.

مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

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