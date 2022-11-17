زيلينسكي بشأن عبور الأمونيا: يمكننا أن نوافق عند حل مسألة تبادل جميع الأسرى

قال فلاديمير زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق على عبور الأمونيا عبر أوكرانيا، بشرط حل قضية تبادل الأسرى وفق صيغة “الكل مقابل الكل”.

وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في منتدى “بلومبرغ” للاقتصاد الجديد 2022: “اتفاق بشأن عبور الأمونيا. لا يمكننا الموافقة على ذلك إلا إذا تم حل الجانب الإنساني من تبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”. كان هذا اقتراحي”.

واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة سبل نقل الأسمدة والأمونيا (مادة كيمائية تستخدم في تصنيع الأسمدة الزراعية) الروسية إلى دول العالم، مع الرئيس فلاديمير بوتين.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب