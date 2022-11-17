زيلينسكي بشأن عبور الأمونيا: يمكننا أن نوافق عند حل مسألة تبادل جميع الأسرى

قال فلاديمير زيلينسكي إنه يمكن أن يوافق على عبور الأمونيا عبر أوكرانيا، بشرط حل قضية تبادل الأسرى وفق صيغة “الكل مقابل الكل”.
وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في منتدى “بلومبرغ” للاقتصاد الجديد 2022: “اتفاق بشأن عبور الأمونيا. لا يمكننا الموافقة على ذلك إلا إذا تم حل الجانب الإنساني من تبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”. كان هذا اقتراحي”.
واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة سبل نقل الأسمدة والأمونيا (مادة كيمائية تستخدم في تصنيع الأسمدة الزراعية) الروسية إلى دول العالم، مع الرئيس فلاديمير بوتين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
15 نوفمبر, 04:07 GMT
يذكر أنه في 22 تموز/يوليو من العام الجاري، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. كما تفترض أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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