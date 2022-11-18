ترودو يعلق على لقطات "عتاب" الرئيس الصيني له بعد تسريب محادثاتهما

رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، على مقطع الفيديو المتداول أثناء حديثه على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث بدا الأخير غاضبا ويعاتب ترودو بعد نقل وسائل إعلام تفاصيل ما دار في جلسة سرية بينهما.

وقال ترودو في بيان: “أولا، ما كل محادثة ستكون سهلة، لكن من المهم جدا أن نواصل الوقوف من أجل الأشياء المهمة للكنديين، هذا شيء نفعله دائما وسنواصل فعله”، على حد تعبير رئيس الوزراء الكندي.

التقطت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين شي وترودو، حيث ظهرت ملامح الضيق عليهما، فيما كان الرئيس الصيني يلوم رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب للصحافة ما ناقشاه خلال اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

وقال شي لترودو: “كل ما قلناه تم تسريبه، هذا ليس لائقا، وليست الطريقة التي نعمل بها، إن كنت صادقا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل”.

من جانبه رد ترودو: “في كندا، نؤمن بالحوار الحر المفتوح والصريح وهو ما سنستمر في اتباعه، نتطلع دائما للعمل معا بشكل بناء لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها”. واختتم شي الحوار بأنه “يجب تهيئة الظروف أولا”، ثم تصافحا وغادرا المكان في اتجاهين مختلفين.

وحول ما إذا كان الرئيس الصيني فعلا غاضبا، علق ترودو لاحقا: “نعلم أن الصين لاعب مهم على الساحة الدولية في الاقتصاد ولها تأثير كبير على الأحداث حول العالم، تحتاج كندا للانخراط بشكل بناء ومباشر في القضايا التي يمكن أن نعمل عليها معا في الوقت الذي نبقى هناك لمناقشة قضايا حقوق الإنسان”.

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وفي سؤال عما إذا كان ترودو تجاهل مخاوف شي التي أعرب عنها في الفيديو، وبدلا من ذلك أكد على أن كندا يجب أن “تحقق التوازن الصحيح بين خلافاتها مع الدول الأخرى والعمل بشكل بناء مع تلك الدول، وهو ما قال إنه توازن ستسعى كندا دائما لتحقيقه”.