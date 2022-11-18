بوتين وعلييف يبحثان التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قضايا التعاون الروسي الأذربيجاني في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين “أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف”.

وتابع البيان “تم بحث بعض قضايا التعاون الروسي الاذربيجاني في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، كانوا قد عقدوا نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ.

وقال بوتين: “زملائي الأعزاء، عقدنا اليوم ثلاث جلسات من المفاوضات. أولا، مع الوفد الأرميني، ثم تحدثنا وجها لوجه مع رئيس وزراء أرمينيا، ثم مع الوفد الأذربيجاني، ثم تحدثنا وجهاً لوجه مع الرئيس الأذربيجاني. وبعد ذلك، تحدثنا نحن الثلاثة لمدة ساعتين، وربما أكثر من ذلك بقليل”.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عقد قمة حول قره باغ أظهر أن الأطراف يمكن أن تتفق على المستقبل، وأن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات، لكنه أشار إلى أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على كل شيء.