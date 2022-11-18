أمريكا تفرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات إيرانية لدول آسيوية

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية، لمشترين في شرق آسيا.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فرض اليوم، عقوبات على 13 شركة في دول متعددة تعمل على تسهيل بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات النفطية الإيرانية للمشترين في شرق آسيا”.

أعلنت الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت 6 أشخاص. وقالت إن “العقوبات شملت 6 من موظفي إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، التي بثت مئات الاعترافات القسرية لمسجونين إيرانيين ومواطنين آخرين مزدوجي الجنسية”.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن “السلطات الإيرانية أجبرت المحتجزين على الاعتراف بأن أقاربهم لم يقتلوا على أيدي السلطات خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وأنهم لقوا مصرعهم لأسباب عرضية”.

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في “تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة”

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت الوزارة أيضا فرض عقوبات جديدة ضد شخصين و6 كيانات بزعم ضلوعهم في “تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية”، مشيرة إلى أن من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وشركتي “شاهد” و”قدس” الإيرانيتين لصناعة الطيران.

وفي أكثر من مناسبة، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها للعمل من أجل حل الأزمة دبلوماسيا.

تتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم” من قبل شرطة الأخلاق.