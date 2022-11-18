جماعة "أنصار الله" تعلن تأييد خطوات سلطنة عمان لتحريك ملف السلام

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، تأييد خطوات سلطنة عُمان لتحريك ملف السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله”، مهدي المشاط، في برقية تهنئة بعث بها إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة العيد الوطني الـ52 للسلطنة، نشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التي تديرها الجماعة:

“إن دور جلالتكم الأبرز وجهودكم الصادقة الساعية إلى تحقيق سلام عادل ووقف العدوان والحصار على اليمن، ستظل خالدة في وجدان شعبنا والأجيال القادمة”.

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وأضاف: “مؤكدين تمسكنا بالسلام العادل غير المنقوص لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني، ومؤيدين لخطواتكم لتحريك ملف السلام العادل والشامل”.

وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة “أنصار الله” والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً في التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.