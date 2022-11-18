إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتدبير لـ"حرب أهلية" وتقول إنها ليست ليبيا أو السودان

اتهمت إيران يوم الخميس إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتآمر لإشعال شرارة حرب أهلية في البلد الذي يشهد واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر “أجهزة أمنية متعددة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان”.

سرویس های امنیتی ، رژيم جعلی اسراییل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی، ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها كشيده اند، بدانند که ایران ، لیبی و سودان نیست. امروز دشمنان ، تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار داده اند. بصیرت مردم ، دشمن را مایوس کرده است.

#ايران مقتدر — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 17, 2022

وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.

وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء؛ فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه “هجوم إرهابي”.