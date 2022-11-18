الجمهوريون يقدمون للكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول تدقيق المساعدات لأوكرانيا

قدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين: “من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لـ[فلاديمير] زيلينسكي. أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا”.

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وقال الجمهوريون مرارا إنهم سيسعون لخفض مثل هذه المساعدات إذا فازوا بأغلبية وحرموا الديمقراطيين من السيطرة في المجلس التشريعي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس بايدن إنه يتوقع استمرار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من التفاوض بشأن هذا الأمر مع مكارثي، الذي وقف ضد “الشيكات المفتوحة” لكييف.

وأضاف بايدن أنه سيتفاجأ إذا اتضح أن غالبية زملاء مكارثي الجمهوريين يعارضون تمويل “الاحتياجات الدفاعية المشروعة لأوكرانيا”.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.