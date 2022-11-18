كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به

قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا مشتبها به.

طوكيو – سبوتنيك . وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.

وقال خفر السواحل في بيان إن “الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل”.