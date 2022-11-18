الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف

قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، يوم الجمعة، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، كان يمكن أن يقطع مسافة أكثر من 15000 كيلومتر (9320 ميلا) ويصل إلى الولايات المتحدة، إذا تم إطلاقه على مسار مختلف.

طوكيو – سبوتنيك .وقال هامادا في مؤتمر صحفي: “إذا قمنا بالحساب بناء على مسار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، لكان من الممكن أن يتجاوز المدى 15000 كيلومتر، بما في ذلك الأراضي الأمريكية”. وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به . كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.

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