حادث سيارة في جنوب باكستان يخلف ما لا يقل عن 20 قتيلا و13 جريحا

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدمت شاحنة ركاب بخندق بالقرب من مدينة صحفان شريف في مقاطعة السند بجنوب باكستان.

موسكو – سبوتنيك . وذكرت صحيفة “داون” الباكستانية، نقلا عن فريد الدين مصطفى، نائب مفوض منطقة جامشورو أن سائق الشاحنة على الأرجح لم ير الخندق، المليء بالماء، وقاد مباشرة إليه. ووفقا لتقرير الصحيفة، كانت الشاحنة في طريقها من مدينة خيربور إلى قبر لال شهباز قلندر. وقال التقرير إن إثنين من الضحايا في حالة حرجة.

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