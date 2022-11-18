ولي عهد البحرين يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان

تلقى ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الجمعة، رسالة شكر وتقدير من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية عن بابا الفاتيكان الرسالة التي نقل فيها إلى ولي عد البحرين تحياته له ولمعاونيه وتمنياته لهم بوافر الصحة.

وتابع البابا في رسالته: “بعد عودتي من زيارتي إلى البحرين، أود أن أعبر لكم، ولجميع السلطات معكم، ولكل شعب البحرين، عن شكري على حفاوة الاستقبال الحار والمليء بالمودة وعلى كرم الضيافة خلال الأيام التي أمضيتها في ضيافتكم”.

وأعرب البابا فرنسيس عن تمنياته ودعواته لله أن “يمكننا من الاستمرار في السعي لتعزيز السلام وقيم الحوار والتضامن والحرية الدينية والمساواة بين الجميع في العالم، وأن نعمل دون كلل من أجل مستقبل أفضل للبشرية، على حد قوله.

وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد تلقى رسالة صوتية من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث بعثها من على متن الطائرة أثناء مغادرته المملكة متجها إلى روما.

ونقلت وكالة أنباء البحرين نص رسالة البابا للملك والتي جاء فيها: “بمناسبة مغادرتي إلى روما وختام رحلتي الرسولية، أود أن أعبر مرة أخرى عن امتناني لكرم الضيافة التي لقيتها خلال إقامتي في بلدكم وأؤكد على دعائي لكم ولجميع شعب مملكة البحرين”.