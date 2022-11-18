توقعات بنمو قطاع السياحة السعودي بنسبة 15% بسبب كأس العالم

توقع الأكاديمي والكاتب الاقتصادي السعودي محمد دليم، أن بطولة كأس العالم قطر 2022، ستنعش قطاع السياحة والقطاع الخدمي في السعودية حتى بعد انتهاء البطولة.

ونقلت صحيفة “عاجل” عن دليم قوله: “مع بدء كأس العالم فإن قطاع السياحة والقطاع الخدمي سينموان بنسبة مابين 10% – 15% ما يلقي بظلاله على بقية قطاعات المملكة ويعزز من سيولة البنوك”.

وتابع الأكاديمي بقوله “حتى بعد كأس العالم سيكون هناك استثمار أجنبي وسيولة وزيادة الاستثمار العقاري والصناعي في المنطقة”.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عن جهود تقوم بها بلاده لاجتذاب عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون كأس العالم في قطر، جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض.

وقال الوزير السعودي إن المملكة تعتزم مضاعفة عدد الرحلات المكوكية وتسهيل السفر برا بهدف جذب المشجعين في قطر.

وأوضح وزير السياحة، أن عدد الرحلات الأسبوعية من بلاده إلى قطر سوف يصل إلى 240 رحلة خلال فترة بطولة كأس العالم.