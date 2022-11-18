الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

وأضافت أن “الولايات المتحدة تدين مثل هذه الأعمال، وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية ومزعزعة للاستقرار”.
وتابعت “توصلنا إلى أن ما حدث، لا يشكل تهديدا مباشرا للمواطنين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا؛ فإننا سنواصل مراقبة الوضع”.
وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.
ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.
ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.
بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على “الاستفزازات” الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
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