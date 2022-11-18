الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.

ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.

ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.

بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على “الاستفزازات” الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.