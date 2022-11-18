ما هي الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال هذا العام؟

في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قيل إنه حلّق فوق أراضي اليابان. قطع الصاروخ الباليستي مسافة 4500 كيلومتر وسقط في المحيط الهادي. كان هذا أول إطلاق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان منذ عام 2017.

وشددت بيونغ يانغ على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على “استفزازات” سيؤول في كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية نشطة سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.

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أصرت سلطة الحرب في كوريا الشمالية على أنها ستواصل الرد بالمثل على أعمال العدو بإجراءات عسكرية “عملية وحازمة وساحقة”.