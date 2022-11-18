محمد بن سلمان يلتقي ماكرون على هامش قمة "أبيك" في تايلاند… فيديو

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في بانكوك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي “أبيك”.

ويجري محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مباحثات في تايلاند، ثالث محطة في جولته الآسيوية بعد إندونيسيا وكوريا الجنوبية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، التقى محمد بن سلمان، على هامش المنتدى، أيضا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، ولي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكل من الدول الخمس، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس.