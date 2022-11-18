الدفاع الروسية: اعتراض 10 قذائف من طراز "أوراغان" و"هيمارس" في دونيتسك وخاركوف

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “تم عتراض 10 قذائف من طراز “أوراغان” و”هيمارس” في مناطق ستريلكا بخاركوف وماكييفكا وإيلوفايسك بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف البيان: “بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال يوم واحد”.