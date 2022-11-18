الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"

وأشار بيان الكرملين إلى أنه “تم بحث جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تمت الإشارة إلى الديناميات الإيجابية للتجارة والعلاقات الاقتصادية، والتعزيز المنهجي للمشاريع المشتركة الهامة، بما في ذلك في صناعة الطاقة النووية.

وأضاف البيان: “تم التركيز على آفاق تنفيذ المبادرة التي طرحها الرئيس الروسي في شهر تشرين الأةل/ أكتوبر وبدعم من رجب طيب أردوغان لإنشاء مركز للغاز في تركيا”.