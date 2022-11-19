مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه والذي تلاه رئيس مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ضاري محمد الفارس الطائي، أنه “ليس بخافٍ عليكم أن الوجود الأمريكي في المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا كان مدروساً في اتجاهات عدة، أهمها حرمان سوريا من خزان النفط والقمح في جغرافيتها، والتموضع في مكان يتيح للأمريكيين تحقيق الهدف الصهيوني المتمثل برعاية وتشجيع وتغطية مشروع انفصالي – تقسيمي في الشمال الشرقي، وإيجاد عازل “جيوبوليتيكي” يتيح منع التواصل بين أطراف محور المقاومة في المشهد الأوسع”.

وتابع الشيخ الطائي: “ومن أجل تحقيق هذه الأهداف العدوانية الخبيثة عملت قوات الاحتلال الأمريكي على محاربة السلم الأهلي والتعايش بين مختلف أبناء المنطقة، رافضة التخلّي عن أيّ هدف تخريبيّ في المناطق التي تحتلها، والتي تشكل العشائر والقبائل العربيّة فيها 80% من السكان، ورغم ذلك تواصل قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها العدوانية والاقصائية ضد هذه الأغلبية المطلقة في أوقح تهميش لأكبر قوميّة في الشرق الأوسط، ووتبنّيها بالمقابل لصغار السياسة الذين وقعوا للمحتل على صك عبوديتهم. وذلك إرضاءً للأمريكيّ الذي سيتخلى عنهم في أي لحظة كما فعلها مع غيرهم”، بحسب البيان.