تسعة قتلى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور

وقال مكتب المدعي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، “فتح مكتب المدعي العام في الإكوادور تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث”.