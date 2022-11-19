تسعة قتلى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة أعمال شغب في سجن في العاصمة الإكوادورية كيتو، وفقا لمكتب المدعي العام في البلاد.
وقال مكتب المدعي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، “فتح مكتب المدعي العام في الإكوادور تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث”.
وتفاقمت الأزمة في سجون الإكوادور في شباط/فبراير من العام الماضي.
إصابة 8 ضباط شرطة وجنديين خلال أعمال شغب داخل سجن ليتورال في الإكوادور
4 نوفمبر, 02:30 GMT
ولقي أكثر من 400 سجين حتفهم في أقل من عامين نتيجة للصراعات بين عصابات السجون والشرطة والجيش في سجون الإكوادور.
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