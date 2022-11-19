اشتعال النيران في طائرة ركاب على مدرج مطار عاصمة بيرو.. فيديو

اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة خطوط “لاتام” الجوية على مدرج مطار العاصمة البيروفية ليما، حسبما أفادت شركة الطيران.

وقال الشركة في بيان على تويتر، الجمعة، “يؤسفنا أن نؤكد أن الرحلة LA 2213 التي غطت خط ليما – جولياكا (في جنوب شرق بيرو)، التي تديرها خطوط لاتام الجوية في بيرو، تعرضت لحادث على الأرض”.

وأضافت، “لا توجد إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم”.

وقال مطار ليما، إنه سيتم تعليق العمليات في مطار خورخي شافيز الدولي حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (6 مساء بتوقيت غرينتش)، السبت 19 نوفمبر.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، كانت الرحلة LA 2213 على وشك الإقلاع عندما اصطدمت بسيارة على المدرج.

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن اثنين من رجال الإطفاء لقيا حتفهما بعد اصطدام الطائرة بسيارة إطفاء على مدرج مطار ليما.

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا ينبعث من الطائرة، وهي تحاول التوقف على المدرج ثم تشتعل النيران فيها قبل أن تتوقف.