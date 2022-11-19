سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وأفاد الإعلام الأوكراني، أن ما لا يقل عن خمسة انفجارات وقعت في زابوروجيه. مشيرا إلى أن الانفجارات سُمعت في وسط المدينة.

وأشار الإعلام الأوكراني نقلا عن السلطات المحلية، إلى أن منشأة للبنية التحتية الصناعية تعرضت للهجوم في زابوروجيه.

وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، فلاديمير روجوف، على تليغرام، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت ضربات صاروخية على زابوروجيه مستودع ذخيرة في المدينة، وكذلك ورش لإصلاح الطائرات والطائرات بدون طيار تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

هذا، وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.

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